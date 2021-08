MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mercato di Serie C continua spedito a poche settimane dall’inizio della stagione. Sempre attivo il Catanzaro, vicinissimo a portare in Calabria Pietro Cianci: l’attaccante era un ex obbiettivo del Palermo ed è stato conteso fino alle ultime ore tra Catanzaro e Padova. Adesso la situazione sembra risolta in favore dei calabresi che avrebbero l’accordo.

In uscita la punta Doudou Mangni. Nella Virtus Francavilla ritorna, dopo quasi tre anni, l’esperto difensore Riccardo Idda mentre la Vibonese piazza i colpi Risaliti, ex Empoli, e Senesi ex Cavese. L’ACR Messina, invece, concretizza due acquisti: l’attaccante classe 2000 Gian Marco Distefano, per lui un triennale, e il portiere Antonino Fusco, contratto biennale. In arrivo anche l’ex Carpi Fofana.

Il Monopoli ufficializza Christian Langella, ex centrocampista rosanero che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pisa, e Biagio Morrone, in prestito dalla Lazio. Nel frattempo la Paganese prende Sussi, in arrivo sempre dal Pisa mentre il Picerno scatenato oltre al ritorno di Ferrani acquista il terzino Pagliai. Superata anche la concorrenza della Virtus Francavilla per Ciro De Franco: c’è l’accordo.

