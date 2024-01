Roma, l’infortunio ‘salva’ De Rossi | Trattativa flash e ingaggio ad un passo

L’infortunio di un giocatore potrebbe aprire degli spiragli di mercato piuttosto interessanti per la Roma in questi ultimi giorni della sessione invernale

Le ultime ore di mercato potrebbero regalare dei veri e propri colpi di scena in casa Roma. Il nuovo tecnico Daniele De Rossi necessita infatti di qualche pedina per poter inseguire il quarto posto fino alla fine. Al momento però è arrivato solo Huijsen dalla Juventus. Un giocatore piuttosto promettente che essendo un classe 2005 ha comunque bisogno di maturare.

Per questo la speranza dei tifosi romanisti è che la società riesca a prendere qualcuno che possa essere incisivo fin da subito. Al contempo però se non si sfoltisce la rosa è difficile che possa essere inserito qualche nuovo elemento. A quanto pare però un curioso intreccio di mercato potrebbe tornare utile ai giallorossi.

Infatti il recente infortunio di Buongiorno che ne avrà per almeno un mese ha fatto scattare l’allarme in casa Torino. Per poter continuare a navigare nei quartieri alti è infatti necessario mantenere un buon livello difensivo. D’altronde i granata possono vantare uno dei reparti arretrati meno perforati dell’intero torneo.

Uno dei profili varati dal tecnico Juric per sostituire Buongiorno è proprio un calciatore in forza al club capitolino, che però non sembra più essere imprescindibile per il progetto tattico del nuovo corso romanista. Andiamo a vedere di chi si tratta e quale effetto domino potrebbe innescare.

L’infortunio di Buongiorno libera Kumbulla?

Il calciatore in questione è Kumbulla che in questa stagione è stato alle prese con diversi problemi fisici. Adesso che il difensore albanese si è rimesso in sesto potrebbe tornare molto comodo a Juric che lo ha già allenato ai tempi dell’Hellas Verona. La concorrenza è però piuttosto ampia visto che anche Cagliari, Genoa e Cremonese hanno bussato alla porta della Roma per avere delle informazioni in merito.

A prescindere da dove poi deciderà di andare ciò che interessa alla Roma è la possibilità di liberare un posto per inserire un nuovo elemento in organico. Un nome più di tutti è piuttosto caldo in tal senso e sembra ormai prossimo all’arrivo, a patto però che venga formalizzata una cessione.

Chi potrebbe arrivare a Roma la posto del difensore albanese

La Lupa infatti pare avere in pugno Angelino, terzino sinistro spagnolo di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray. Il calciatore che può vantare una notevole esperienza internazionale, andrebbe a colmare quel gap sulla corsia mancina che ormai da troppo tempo sta limitando la Roma.

Dunque via Kumbulla e dentro Angelino. È questo l’ambizioso piano della compagine romanista per uscire dal mercato di gennaio più forte e pronta a combattere sul doppio fronte campionato (per conquistare un posto in Champions League) ed Europa League (per provare ad emulare il cammino dello scorso anno ma con un finale differente).