Romondini: “Salernitana, la partita col Palermo è quella giusta per dare lo slancio”

Fabrizio Romondini, ex centrocampista della Salernitana nella stagione 2005/06 e oggi allenatore, si è detto sorpreso dalla difficile situazione di classifica in cui versa il club. Intervistato da “La Città di Salerno”, ha dichiarato: “Sono meravigliato di vedere la Salernitana in una posizione così deficitaria. La squadra ha le potenzialità per uscire dalla zona retrocessione, ma manca continuità di prestazione e rendimento”. Un’analisi lucida, che riflette lo stato d’animo di una piazza delusa ma ancora speranzosa.

Romondini ha ricordato l’ambiente caldo e passionale dello stadio Arechi, capace di trascinare la squadra nei momenti migliori, ma ora in attesa di risposte concrete. “Dopo un periodo in cui la squadra aveva avvicinato i playoff, si è persa. Ora serve compattezza, tutti ti remano contro quando non arrivano i risultati. Ma proprio in queste situazioni devi dimostrare di avere qualcosa in più”, ha affermato, sottolineando l’importanza della coesione interna per uscire dalla crisi.

Lo sguardo si rivolge poi al prossimo impegno di campionato: “È la partita giusta per dare slancio allo sprint finale. So quanto questa gara conti, l’ho vissuta da calciatore e da allenatore in Sicilia. Vincere può cambiare il volto del campionato”. Le parole di Romondini caricano di significato la sfida contro il Palermo, vista come possibile svolta in un momento decisivo della stagione.





