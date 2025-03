Salernitana – Palermo, l’Arechi spesso è un tabu: sette anni fa l’ultima vittoria dei rosa

Il Palermo si prepara a sfidare la Salernitana in trasferta per migliorare la sua storia, ma non sempre le gare all’Arechi sono state favorevoli ai rosa. Anzi. Domani si giocherà Salernitana – Palermo per la 21ª volta.

“Appena tre vittorie in venti confronti, con nove successi della Salernitana e otto pareggi”. Si legge sul Giornale di Sicilia. All’andata gli uomini di Breda hanno ottenuto al “Barbera” l’unica vittoria esterna stagionale.

Le gare giocate però a Salerno ultimamente hanno sorriso ai rosanero che hanno mantenuto la porta imbattuta in due appuntamenti: nel 2018, con il 2-0 firmato Chochev/La Gumina e lo 0-0 ad agosto dello stesso anno.





Nei primi anni duemila invece la Salernitana ha dato non pochi grattacapi al Palermo, battendolo in rimonta sia a dicembre 2001 (2-1) che a ottobre 2002 (3-1). Nel 1989/90 una delle poche vittorie all’Arechi: 0-2 in C1; un’altra, invece, in occasione della prima sfida, “1-2 in B nel

1938/39; in mezzo tante delusioni”, si legge.