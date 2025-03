Spezia, Melissano: “La squadra non ha mai deluso, tranne a Bari e a Palermo”

Lo Spezia ha perso 0 – 1 in casa contro il Brescia, incassando la seconda sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Nel post partita, in conferenza stampa, è intervenuto il direttore sportivo, Stefano Melissano, che ha parlato degli ultimi risultati altalenanti della squadra.

“Restiamo tutti uniti, perché insieme dobbiamo avere un obiettivo e un sogno e abbiamo dimostrato di esserci, poi chiaro che ci sono anche partite dove non riesce tutto. Le prestazioni di questa squadra non sono mai mancate, forse giusto a Bari e un tempo a Palermo, per il resto abbiamo sempre dimostrato il nostro valore, anche quando non sono arrivati i tre punti. Crediamo alla promozione, finché la matematica non lo dirà” dice Melissano.

Dopo questa partita, lo Spezia rischia di vedere aumentare il distacco dal Pisa, dato che la squadra di Inzaghi sfiderà il Cosenza in trasferta e potrebbe portarsi a +8. Nel prossimo turno, la squadra di D’Angelo affronterà la Sampdoria in casa, con l’obiettivo di ritrovare un successo che manca proprio dal 3 – 2 contro il Pisa.





