Corona e Montevago, bomber made in Palermo: 18 gol in due e futuro da protagonisti

Giovani talenti palermitani crescono e fanno gol. Giacomo Corona e Daniele Montevago si stanno distinguendo per le loro prestazioni. Entrambi gli attaccanti hanno recentemente contribuito in modo significativo alle vittorie delle rispettive squadre, segnando reti importanti che evidenziano il loro valore.

Corona, classe 2004 e figlio d’arte, sta vivendo un periodo particolarmente prolifico con il Pontedera. Nell’ultima partita contro la Pianese, ha realizzato una doppietta decisiva nella ripresa, portando il suo totale stagionale a 9 reti in 31 presenze. Questo exploit segue una serie di prestazioni convincenti, tra cui gol determinanti contro Milan Futuro e Ascoli. Di proprietà del Palermo, Corona ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027, segno della fiducia che il club ripone nel suo futuro.

Montevago, nato nel 2003 e originario del quartiere Romagnolo di Palermo, sta lasciando il segno con il Perugia. Dopo aver esordito in Serie A con la Sampdoria, Montevago ha trovato continuità in Serie C, raggiungendo anch’egli quota 9 gol stagionali. Nell’ultima gara contro il Pineto, ha siglato la rete del definitivo 3 – 0, interrompendo un periodo di digiuno e confermando le sue qualità di finalizzatore.





Le performance di Corona e Montevago non solo rafforzano le ambizioni delle loro squadre attuali, ma suggeriscono anche un futuro promettente in categorie superiori. La loro crescita rappresenta un motivo di orgoglio per Palermo, città che continua a sfornare talenti calcistici pronti a emergere su palcoscenici più prestigiosi.

Gli highlights delle partite

