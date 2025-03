Serie C, Messina – Altamura: dove vederla in diretta tv e streaming

Il Messina, rinvigorito dalla vittoria esterna contro il Giugliano, affronta il Team Altamura, che invece è reduce dalla sconfitta contro il Potenza. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, sabato 29 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

MESSINA – ALTAMURA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 254. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go. Il campionato di Serie C si potrà seguire su Sky Sport (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e la Supercoppa. Per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C la visione su Sky sarà disponibile a partire dagli ottavi di finale.