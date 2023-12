Il Palermo non convince… ma almeno vince. I rosanero battono il Pisa in una partita complicata, risolta da Segre nel secondo tempo. E anche Corini stesso ha ammesso che il gruppo non sta vivendo un momento di serenità. Di questo e del finale di 2023 si parlerà durante la puntata di “Rosaenero Web&Tv”: la trasmissione condotta da Guido Monastra, in compagnia di Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

