Rubinho: “Sirigu ha trovato gli stimoli giusti. Tornare a Palermo è sempre bello”

“Ritorno di Sirigu a Palermo? Bello. Tornare a casa è sempre un piacere per tutti“. Questa la breve dichiarazione di Fernando Rubinho, ex portiere – tra le altre – di Palermo, Juventus e Genoa.

L’ex calciatore ha espresso il suo punto di vista sul ritorno in rosa dell’estremo difensore ex PSG. “Ha trovato gli stimoli giusti, ogni volta che entra in campo magari gli passano per la mente gli anni che furono”.

LEGGI ANCHE

I TIFOSI DEL VENEZIA: “POHJANPALO NON SI TOCCA”