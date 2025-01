GdS – “Palermo, trasferte amare: a Reggio Emilia per svoltare”

“Da arma a debolezza. Il Palermo deve tornare a vincere anche lontano dalle mura amiche“. Questo l’incipit di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia riguardo i rosa e la necessità di vincere in trasferta.

Dalla terza giornata di B, il Palermo era riuscito a non perdere per sei gare di fila ottenendo tre vittorie e altrettanti pareggi. E il dato aveva controbilanciato un rendimento casalingo al di sotto delle attese.

Il Palermo di adesso, però, non vince in esterna dal 30 settembre, in quell’occasione ottenne l’intera posta contro il Sudtirol: 3-1 grazie ai centri di Baniya, Diakitè e Insigne.