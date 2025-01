Reggiana – Palermo, arbitra Marchetti: già un’esperienza in stagione con i rosanero

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l’arbitro selezionato per la sfida tra Reggiana e Palermo in programma domenica alle 15.00 al Mapei.

Non è la prima volta in stagione per il direttore di gara che ha diretto i rosa anche contro il Frosinone a novembre, situazione che causò polemiche proprio per la provenienza del fischietto.

Marchetti in carriera aveva arbitrato anche e sopratutto il Palermo Primavera. In questa stagione ha diretto anche altre tre gare di B: Bari – Cosenza, Südtirol – Pisa e Catanzaro – Spezia.





Sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Giuggioli mentre il quarto uomo è Sfira. Al Var Di Paolo, l’Avar è Pagnotta.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

REGGIANA – PALERMO Domenica 26/01 h. 15.00

MARCHETTI

BARONE – GIUGGIOLI

IV: SFIRA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGNOTTA