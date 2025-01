Palermo, adesso tocca a Brunori: titolare in esterna e in cerca di gol su azione

Adesso tocca a Brunori, tornato al centro del progetto e impegnato a migliorare i propri numeri dalla prossima sfida in esterna contro la Reggiana.

In trasferta, l’ultima apparizione da titolare del capitano risale al 24 agosto, in occasione della sfida persa col Pisa. Poi, nelle successive nove gare è subentrato o non ha disputato minuti come con Mantova e Frosinone.

Brunori inoltre deve infrangere un tabu: non segna in trasferta e su azione da dicembre 2023, dalla gara di dicembre contro il Parma. Le cinque marcature realizzate sono poi arrivate su rigore o punizione. Lo riporta il Giornale di Sicilia.