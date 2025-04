Salernitana, Breda esonerato: al suo posto Pasquale Marino

La Salernitana cambia guida tecnica. La dirigenza granata ha infatti stabilito l’esonero di Roberto Breda a seguito degli ultimi risultati della squadra, sempre più impantanata in zona retrocessione. La panchina è stata affidata a Pasquale Marino, che avrà l’arduo compito di risollevare la stagione dei campani a cinque giornate dalla fine.

Per Roberto Breda è risultata fatale la sconfitta subita al ‘Romeo Menti’ contro la Juve Stabia, che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della Salernitana. Nelle ultime otto partite, la squadra granata ha conquistato una sola vittoria, contro il Modena, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte.

I campani, penultimi in classifica, distano due punti dai playout e quattro dalla salvezza diretta. Nel prossimo turno, andrà in scena allo stadio ‘Arechi’ lo scontro diretto contro il Sudtirol. Sarà la prima occasione per Pasquale Marino di tornare a conquistare i tre punti che mancano ormai da un mese.





LEGGI ANCHE

LE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA