Bari prossimo avversario del Palermo, Longo: “Mi aspetto lo spirito giusto”

Il Bari pareggia in extremis la sfida contro il Catanzaro. I pugliesi, dopo essere andati due volte in svantaggio, riescono a conquistare un buon punto in ottica playoff, distanti due punti. A commentare la prestazione è stato il tecnico dei ‘galletti’, Moreno Longo, che ha detto di aspettarsi lo stesso atteggiamento mostrato in Calabria fino al termine della stagione.

“Diverse volte non avevamo reagito a eventi negativi, dopo il Catanzaro invece mi aspetto che questo spirito diventi una costante da qui all’ultima partita della stagione. Deve essere una nostra caratteristica sempre: serve consapevolezza di essere questo tipo di squadra”, ha affermato Longo.

Il Bari affronterà il Palermo nella sfida che aprirà la 33esima giornata. Per i biancorossi sarà l’opportunità per riagganciarsi al treno dei playoff e accorciare proprio sui rosanero che, dal canto loro, cercano la terza vittoria consecutiva mai verificatasi in stagione. Per gli uomini di Dionisi i tre punti sarebbero importantissimi per recuperare ulteriore terreno dal quinto posto della Juve Stabia.





