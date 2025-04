Iachini torna in Serie B? Il tecnico ‘conteso’ da Salernitana e Sampdoria

Giuseppe Iachini potrebbe tornare in Serie B. Il tecnico ex Palermo sarebbe stato sondato dalla Salernitana e dalla Sampdoria per sostituire Roberto Breda e Leonardo Semplici, che hanno deluso le aspettative con le rispettive squadre e rischiano di pagare a caro prezzo le ultime posizioni della classifica a cinque giornate dalla fine.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Iachini non sarebbe però la prima scelta per la panchina della Salernitana. La società granata avrebbe infatti raggiunto un primo accordo con Pasquale Marino che ha dato piena disponibiltà al club campano. Rimane sullo sfondo l’opzione Ballardini.

Iachini aspetta la Sampdoria. L’allenatore 60enne, qualora si concretizzassero i contatti, potrebbe tornare alla guida dei blucerchiati dopo la promozione in Serie A ottenuta nella stagione 2011\12. Stavolta il compito sarebbe ben più arduo: raggiungere la salvezza ed evitare la prima storica e clamorosa retrocessione in Serie C. Per la panchina dei liguri rimane, ma più defilata, la pista Andreazzoli.





