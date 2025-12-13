Sampdoria, Henderson: "Abbiamo dominato il Palermo nel secondo tempo" ​​

Liam Henderson, centrocampista della Sampdoria ed ex rosanero, è stato intervistato per i canali ufficiali del club dopo la sconfitta del “Barbera” contro il Palermo.

Il centrocampista scozzese è d’accordo con le parole di Gregucci riguardo alla loro partita: “Prestazione buona contro una squadra che ha i favori del pronostico per quanto riguarda la lotta al vertice, ma ci lascia molto amaro in bocca. Abbiamo avuto il pallino in mano per tutto il secondo tempo, ma dovevamo fare di più”.

“Abbiamo fatto una partita fuori casa e senza tifosi – continua Henderson – questo per me non è calcio: peccato per il risultato, ma questa è una base. Quando siamo tutti così in forma riusciamo a fare la nostra gara, ma il risultato è stato quello che è stato”.







LEGGI ANCHE:

LE PAGELLE IRONICHE DI PALERMO SAMPDORIA