Athletic Palermo, con il Savoia l’ultima trasferta del 2025. Ferraro: “Gara impegnativa”

Entra nel vivo il rush finale del girone d’andata per l’Athletic Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro saranno impegnati domenica 14 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 14.30, nell’ultima trasferta del 2025 sul campo del Savoia. La gara si disputerà allo stadio “Giraud” di Torre Annunziata e mette di fronte due squadre di alta classifica, con i campani attualmente secondi e ancora imbattuti tra le mura amiche.

Un banco di prova di grande spessore per l’Athletic, chiamato a misurarsi contro una formazione solida e costruita per puntare in alto. “Ci attende una trasferta molto impegnativa – ha spiegato Ferraro – andiamo a giocare sul campo di una nobile del girone, che in casa ha costruito il proprio fortino. Servirà una partita di grande spirito, sacrificio e concentrazione, restando uniti dal primo all’ultimo minuto”.

Per la sfida di Torre Annunziata l’allenatore nerorosa ha convocato 21 giocatori. Tra i portieri figurano Bitzinis, Greliak e A. Martinez. In difesa Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla e Torres. A centrocampo Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Zaic e Zalazar. In attacco spazio a Bonfiglio, Grillo, G. Martinez e Matera.







