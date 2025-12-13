Union Brescia, Corini: "Qui per scrivere la storia. Per me una rinascita" ​​

Parla Eugenio Corini. Il tecnico originario della città, nella conferenza stampa che precede il match contro le Dolomiti Bellunesi, ha commentato la sua scelta e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta.

“Oggi è una giornata molto emozionante per me – esordisce Corini -, poter nuovamente allenare il Brescia. E’ una rinascita e sono motivato al massimo. C’è stato un rischio grande di sparire e invece siamo qui per ripartire”. Il tecnico aveva già allenato a più riprese il Brescia prima del fallimento, tra il 2018 e il 2020 e nel 2022.

“Io sono una persona che riflette molto e vivo di emozioni, – continua – ho un filo indissolubile che mi lega a Brescia. Quando ho ricevuto la chiamata, mi è scattato qualcosa dentro che è difficile da descrivere. Questo per me è il Brescia, altrimenti non sarei nemmeno venuto. Capisco che qualcuno possa storcere il naso, ma guardate i numeri del Rigamonti: sono incredibili. In questa situazione voglio trasmettere le mie stesse emozioni. Nella chiacchierata conoscitiva ho trovato tanta competenza: è stata una base molto importante per collaborare insieme. Metterò tutte le mie capacità in questo progetto“.







Corini apre anche una parentesi su Vido, allenato a Palermo e che ritroverà a Brescia: “Lo conosco bene: ho fatto una chiacchierato con lui molto breve per il lato fisico. Il primo step è la continuità, non ha ancora tutta la partita nelle gambe”.

