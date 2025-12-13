Union Brescia, Corini: “Qui per scrivere la storia. Per me una rinascita”
Parla Eugenio Corini. Il tecnico originario della città, nella conferenza stampa che precede il match contro le Dolomiti Bellunesi, ha commentato la sua scelta e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta.
“Oggi è una giornata molto emozionante per me – esordisce Corini -, poter nuovamente allenare il Brescia. E’ una rinascita e sono motivato al massimo. C’è stato un rischio grande di sparire e invece siamo qui per ripartire”. Il tecnico aveva già allenato a più riprese il Brescia prima del fallimento, tra il 2018 e il 2020 e nel 2022.
“Io sono una persona che riflette molto e vivo di emozioni, – continua – ho un filo indissolubile che mi lega a Brescia. Quando ho ricevuto la chiamata, mi è scattato qualcosa dentro che è difficile da descrivere. Questo per me è il Brescia, altrimenti non sarei nemmeno venuto. Capisco che qualcuno possa storcere il naso, ma guardate i numeri del Rigamonti: sono incredibili. In questa situazione voglio trasmettere le mie stesse emozioni. Nella chiacchierata conoscitiva ho trovato tanta competenza: è stata una base molto importante per collaborare insieme. Metterò tutte le mie capacità in questo progetto“.
Corini apre anche una parentesi su Vido, allenato a Palermo e che ritroverà a Brescia: “Lo conosco bene: ho fatto una chiacchierato con lui molto breve per il lato fisico. Il primo step è la continuità, non ha ancora tutta la partita nelle gambe”.