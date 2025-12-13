Palermo, la Primavera non va oltre il pari contro l’Empoli: è 0 – 0 al “Pasqualino”
Pari casalingo per la Primavera del Palermo. La squadra di Del Grosso non va oltre lo 0 – 0 contro l’Empoli in una gara povera di emozioni. Un punto comunque prezioso per i rosanero, che grazie a questo risultato abbandonano le ultime due posizioni della classifica, quelle che valgono i playout.
La crisi, però, non può dirsi superata: i tre punti mancano infatti dal 18 ottobre, quando il Palermo superò in casa il Cosenza per 2-0, unico successo stagionale fin qui.
L’occasione per tornare alla vittoria arriverà sabato 20 dicembre, sul campo del Catanzaro, attualmente undicesimo in classifica. Calcio d’inizio alle 14.30.
