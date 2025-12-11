Sampdoria, i convocati di Gregucci per la sfida col Palermo

La Sampdoria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 24 gli uomini chiamati da Gregucci. Rientrano tra i convocati Abildgaard e Ferri, mentre spicca l’assenza di Bellemo, che quindi non recupera per il match. Assente anche Coubis.

I CONVOCATI

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.







Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.

