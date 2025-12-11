Francesco Bolzoni è il nuovo allenatore della Pro Patria / UFFICIALE ​​

Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo dal 2013 al 2016, è il nuovo allenatore della Pro Patria. Prende il posto di Leandro Greco.

Promosso dalla squadra primavera, per Bolzoni si tratta della prima esperienza in panchina tra i professionisti. Sarà affiancato da Beppe Noci.

IL COMUNICATO DEL CLUB

“La Pro Patria ha scelto il suo nuovo allenatore promuovendo il tecnico della Primavera Francesco Bolzoni. Un ripiego? Diciamo subito di no. Bolzoni è stimatissimo da chi lo ha conosciuto da vicino e non solo gli addetti ai lavori parlano bene di lui, ma anche i genitori dei ragazzi del settore giovanile che lo hanno conosciuto. Un tecnico che avrebbe potuto e forse dovuto arrivare fin da inizio torneo al posto di Greco, visto che non ha proprio nulla da invidiare al tecnico romano.

Bolzoni ha il patentino per allenare in serie C, ha giocato in serie A ed è stimato e apprezzato da tutta la rosa della Pro Patria, cosa che ultimamente non ci sembrava nei confronti di Mister Greco (l’impressione è che l’esonero di Mister Greco abbia tolto un peso sulla stomaco non solo ai tifosi, ma a molti giocatori insofferenti verso l’ex allenatore biancoblu).

La società, pur avendo indagato qualche soluzione esterna come quella di Zaffaroni che ha rifiutato, è parsa subito orientata a dare spazio a Bolzoni che oggi ha in mano una carta davvero improtante per la sua carriera.

Il fatto che Bolzoni conosca l’ambiente e i giocatori dell’attuale rosa, fa capire che il suo “si”alla chiamata di Turotti denota il convincimento di poter fare bene con i tigrotti, diversamente non avrebbe messo in gioco la sua reputation per un progetto a perdere.

Per cui, massima fiducia in Bolzoni e un forte in bocca al lupo a lui e a Beppe Le Noci che gli farà da secondo.”







