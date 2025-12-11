Palermo, Inzaghi incontra la famiglia Schillaci al 'Barbera' ​​

Un momento dal forte valore simbolico quello andato in scena allo stadio “Renzo Barbera”, dove l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha incontrato la famiglia di Totò Schillaci.

Un’occasione speciale per ricordare l’eroe di Italia ’90 e per omaggiare il tecnico rosanero con una riproduzione artistica del murale “Yume: Un Sogno per Palermo”, dedicato proprio a Totò.

Inzaghi, infatti, in una conferenza stampa di inizio stagione aveva raccontato che Schillaci è sempre stato il suo idolo e che avrebbe desiderato incontrarne la famiglia, un desiderio che finora non aveva ancora avuto modo di realizzare.







LEGGI ANCHE

PALERMO – SAMPDORIA, IL ‘BARBERA’ CONTINUA A RIEMPIRSI