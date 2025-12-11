Palermo - Sampdoria, il "Barbera" continua a riempirsi: il dato aggiornato ​​

23.564. È questo il numero di titoli già emessi per Palermo – Sampdoria, quando manca poco più di un giorno alla gara in programma al Barbera venerdì 12 dicembre alle 20:30, match che aprirà di fatto la 16a giornata di Serie B.

Numeri che riportano l’entusiasmo ai livelli di inizio stagione e che hanno già superato quelli registrati contro la Carrarese, quando i biglietti emessi furono 21.834. La prevendita procede spedita, complice soprattutto le due vittorie consecutive contro Carrarese ed Empoli, che hanno ridato fiducia all’ambiente rosanero.

Il record stagionale resta quello della sfida contro il Modena, che portò sugli spalti 32.922 tifosi. Ancora lontano invece il primato assoluto dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.







