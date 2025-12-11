Catania, Pastore: "Grazie ai giocatori". E intanto arrivano i primi rumors di mercato ​​

Ivano Pastore, direttore sportivo del Catania, ha parlato in occasione dei tradizionali auguri di fine anno con la stampa, facendo un punto alla fine del 2025.

“Ricordo il primo giorno in cui arrivai – esordisce Pastore -, e adesso è passato quasi un anno da quando Grella mi ha chiamato. Ricordo ancora l’affetto della gente che si era assopito perchè il Catania veniva da un periodo un po’ brutto in termini di risultati. Abbiamo costruito una squadra di cui siamo contenti, abbiamo scelto prima gli uomini e poi i giocatori. Oggi ci stiamo godendo qualcosa che abbiamo cercato.

Il direttore non risparmia un accenno anche riguardo all’imminente mercato: “a prescindere da chi arriverà il mio grazie va ai giocatori che sono adesso in rosa per quello che stanno facendo. Poi ci sarà tempo per capire come accontentare Toscano, che in conferenza facendo una battuta ha detto di essere a posto così”.







Catania sulle tracce di Crisetig

Quella di Toscano potrebbe rimanere però solo una battuta: il club etneo sembra pronto a tornare alla carica per Lorenzo Crisetig, centrocampista del Padova, per il quale c’era già stato un tentativo la scorsa estate. Un innesto che alzerebbe e non poco il tasso decnico della mediana catanese.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SAMPDORIA SENZA TIFOSI OSPITI