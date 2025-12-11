Antonini: "Nessuno si è fatto avanti per il Trapani, sembra interessi solo a me" ​​

Prosegue la diatriba tra il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e il presidente della società granata, Valerio Antonini, che nei giorni scorsi ha comunicato la volontà di lasciare sia il club di calcio sia quello di basket, il Trapani Shark.

“Ad oggi il sindaco Tranchida si è ben guardato dal venire a prendere i titoli delle due società o dal farsi carico di gestire il passaggio ad altri imprenditori locali interessati. Solo chiacchiere e distintivo, avrebbe urlato Robert De Niro“, ha dichiarato il patron granata in un messaggio sui social, spiegando di non aver ricevuto alcun segnale di interesse per l’acquisizione delle due società.

“Al momento nessun imprenditore, né singolo né in cordata, si è fatto avanti. Sembra che interessi soltanto al sottoscritto. Vediamo cosa accadrà entro la fine della settimana e poi capiremo il da farsi”, ha aggiunto.







