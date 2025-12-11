Sampdoria, Gregucci: "Rispetto per il Palermo, ma abbiamo buone sensazioni" ​​

Parla Angelo Gregucci. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Sampdoria ha presentato la partita contro il Palermo, valida per la 16a giornata di Serie B.

“Il Palermo ha manifestato l’intenzione di voler vincere il campionato – afferma -. Sarà anche un banco di prova importante per noi andarci a misurare non soltanto sotto l’aspetto tecnico ma anche quello psicologico. Andremo con rispetto totale dell’avversario e dei risultati che ha fatto ma cercheremo di fare una partita importante maschia. Abbiamo buone sensazioni“.

“Andremo via con un risultato positivo da Palermo solo se faremo una partita seria – continua -. Siamo una squadra che nelle difficoltà cerchiamo di dare risposte. Dovremo andare a cercare il profumo della vittoria”.







LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI D’ANGELO

PALERMO – SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI