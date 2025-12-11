Corini è il nuovo allenatore dell'Union Brescia. "Vogliamo tornare dove meritiamo di stare" ​​

Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia. L’ex tecnico del Palermo ha firmato un contratto fino al 2028. Per lui si tratta di un ritorno dato che aveva già guidato la squadra lombarda dal 2018 al 2020 e poi nuovamente nel 2022.

“È molto emozionante, sono felice di questa opportunità – le sue prime parole -. Ho voglia di percorrere un pezzo di strada insieme con la speranza che sia il più lungo possibile e con l’obiettivo di toglierci soddisfazioni. Ringrazio il presidente Pasini e tutta la proprietà: ho visto una progettualità di un certo tipo.

“Se faremo le cose per bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Voglio tornare il prima possibile dove questa piazza merita di stare e poi chissà, magari sognare ancora più in grande”, ha aggiunto.







La nota del club

Union Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con Eugenio Corini, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra. L’intesa con il tecnico avrà durata fino al 30 giugno 2028.

