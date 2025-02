Sannino su Miccoli: “Lui era il Palermo. Mi dispiace per l’epilogo, con la città c’era un gran feeling”

“Un ragazzo d’oro di grandissime qualità, era il capitano. Palermo girava tutta intorno a lui, ma anche fuori dalla società”. Così Sannino ricorda il passato di Fabrizio Miccoli da calciatore. L’allenatore ex Palermo ne ha parlato su “Doppio passo”, ricordando il periodo di entrambi in rosanero.

“Mi è disopiaciuto per il problema che ha avuto, ma penso che abbia capito anche lui. Io di lui posso solo parlar bene: un ragazzo straordinario. L’ha dimostrato ovunque e aveva qualità tecniche incredibili”.

“Mi dispiace per l’epilogo avuto con Palermo perché c’era davvero un gran feeling, lui era Palermo. Mi porterò sempre nel cuore l’ultima partita in cui lui piangeva tra le mie braccia in mezzo al campo”, conclude.