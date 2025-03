Sassuolo da record, caccia ai primati della Serie B nel rush finale

Il Sassuolo ha dato un’accelerata decisiva verso la promozione in Serie A con la vittoria contro il Pisa nell’ultima giornata di campionato. La squadra neroverde, protagonista assoluta del torneo, ha confermato le aspettative e ora, nelle ultime dieci giornate, ha la possibilità di riscrivere la storia della Serie B. Con un rendimento straordinario, i ragazzi di Fabio Grosso possono puntare a diversi primati nella storia del campionato cadetto a 20 squadre.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il Sassuolo ha già accumulato 65 punti e segnato 59 reti in 28 giornate, numeri che lo mettono in corsa per superare alcuni dei record più importanti della Serie B. Con ancora dieci partite a disposizione, l’obiettivo non è solo la promozione diretta, ma anche l’ingresso negli almanacchi con numeri da capogiro.

Tra i traguardi raggiungibili ci sono il record di punti, fissato a 86 dal Benevento nel 2019/20, per il quale servirebbero altri 22 punti; il record di gol, stabilito dal Milan 1982/83 con 77 reti, che dista ancora 18 centri; e quello di vittorie stagionali, condiviso da Ascoli 1977/78 e Benevento 2019/20 con 26 successi, obiettivo a portata con sette vittorie in più.





Un altro primato che il Sassuolo può centrare riguarda la striscia di vittorie consecutive: con 11 successi di fila già messi in archivio, i neroverdi sono a sole tre lunghezze dal record assoluto dell’Ascoli 1977/78, che ne collezionò 14. Tuttavia, ci sono alcuni traguardi ormai irraggiungibili, come il minor numero di sconfitte stagionali – record detenuto dal Perugia 1984/85 con un solo ko – e la miglior difesa della storia, appartenente al Genoa 1988/89 con appena 13 reti subite.

