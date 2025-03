Palermo, buone notizie per Gomis: il portiere torna in campo / FOTO

Alfred Gomis rivede la luce in fondo al tunnel. Il portiere del Palermo è tornato ad allenarsi in campo dopo il lungo infortunio e l’operazione subita. Per il momento si tratta soltanto di sedute personalizzate in solitaria.

Gomis, ad agosto, aveva riportato la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il portiere è stato operato, poi ha iniziato il lungo iter riabilitativo. Dopo sei mesi di recupero e fisioterapia, il senegalese è tornato in campo per riassaporare il pallone.

Gomis ha immortalato il ritorno in campo sui social, scrivendo queste parole: “Come nel mio ruolo, anche in questo infortunio: cadi. Ma ciò che conta è come e in quanto tempo ti rialzi, pronto a ricadere e a rialzarti se necessario. Ogni difficoltà è una sfida, ogni passo avanti una conquista. Sempre con spirito positivo e fiducioso. Finalmente in campo“.





Inizia ora una nuova fase del percorso di Gomis. Il portiere dovrà valutare come il suo fisico risponderà al lungo periodo di inattività, dopodiché si decideranno i prossimi passi da compiere. L’obiettivo realistico è tornare a disposizione per le ultime partite di campionato, mentre un rientro a pieno regime sarà possibile solo nella prossima stagione.

