Stadio “Barbera”, il presidente del Consiglio Comunale: “Il Palermo ha fretta, ma noi no”

“L’ultimatum del Palermo non sarebbe stato per niente gradito a Palazzo delle Aquile“. Scrive così Fabio Geraci, che sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza gli ultimi sviluppi riguardanti lo stadio “Renzo Barbera”. Una nuova fase si è aperta dopo le parole dell’amministratore delegato del club rosanero, Giovanni Gardini.

Il sindaco Lagalla non ha gradito i toni utilizzati dal Palermo per dichiarazioni che hanno avuto risalto nazionale. Il primo cittadino si sarebbe aspettato qualche apprezzamento, anche perché con l’impegno di tutti si è arrivati a un passo dal traguardo, impresa che non era riuscita in altre circostanze.

Nonostante il disappunto, il sindaco incontrerà di nuovo i rappresentanti del club rosanero per definire il testo della convenzione, ormai vicino alla sua versione definitiva, che subito dopo sarà trasmesso al Consiglio Comunale. Ma anche il presidente di Sala Martorana, Giulio Tantillo, non si fa tirare la giacca.





“Le tempistiche le dettiamo noi. Siamo in piena sessione di bilancio, che è una priorità per la città, ma inseriremo pure la questione dello stadio che è altrettanto importante – afferma Tantillo – . Siamo entrati nel vivo della trattativa, ma il Consiglio Comunale non può farsi imporre le scadenze dall’esterno. Concluderemo nei tempi che saranno necessari“.

Tantillo prova a delineare la tabella di marcia: “L’inter partirà da quando il documento definitivo sarà sottoposto all’assemblea e quindi dovrà passare dalle commissioni per l’esame del testo. Serviranno almeno una decina di giorni per questo passaggio, poi deciderò se portarlo avanti con una procedura d’urgenza”.

