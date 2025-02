Stadio “Barbera”, Gardini: “Entro il 31 marzo dobbiamo avere la convenzione firmata”

Sono giorni importanti per la convenzione dello stadio “Renzo Barbera”. Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del Palermo, durante un’intervista concessa a Marco Bellinazzo per Radio Serie A, ha fissato la deadline entro la quale bisognerà risolvere la questione con il Comune.

“Serve una convenzione a lungo termine entro marzo”

“L’obiettivo per lo stadio è il 2032, siamo chiari e sgombriamo il campo da qualsiasi potenziale interpretazione – afferma – . Noi oggi abbiamo una convenzione per l’utilizzo dello stadio che scade nel 2026. Abbiamo dovuto investire molti soldi per rendere lo stadio utilizzabile, ma oggi non possiamo più aspettare. Oggi noi abbiamo bisogno di firmare e di sottoscrivere una convenzione di lungo periodo che ci metta nella condizione di entrare nel novero delle potenziali città per ospitare Euro 2032. Questo potrà farlo solo un privato perché la macchina pubblica è troppo complessa. Però noi anche oggi abbiamo delle scadenze che sono abbastanza ravvicinate”.

“Entro il 31 marzo dobbiamo avere la convenzione firmata perché abbiamo un certificato statico di agibilità che scade a metà marzo e quindi, per forza di cose, tutti devono correre contro il tempo e lavorare in fretta per metterci nella condizione di dare alla città di Palermo ciò che la città e i tifosi meritano e che merita una società che ha fatto un insieme di investimenti necessari per poter mettere i tifosi nella condizione di andare allo stadio e viverlo in una maniera consona”.





“Senza convenzione, stop agli investimenti sullo stadio”

“Il risultato sportivo poi diventerà ancora più trainante ma non modifica il nostro cammino. Abbiamo necessità di avere questa convenzione in mano altrimenti dovremmo fermarci e fare delle altre valutazioni. Non possiamo più aspettare perché non possiamo più investire soldi a fondo perduto. Chiamasi investimento per questo motivo e quindi ci stiamo sostituendo in tutto e per tutto per risolvere ciò che non è stato fatto in oltre trenta anni, ci siamo assunti l’onere però adesso il punto è che o si chiude o si arriva ad una soluzione definitiva che ci permetta di non fermarci e prevedere ulteriori investimenti per un nuovo impianto, altrimenti qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di dire alla città e ai tifosi che bisogna fare diversamente“, continua Gardini.

“Il centro sportivo, un asset chiave per Palermo e City Group”

In tema di infrastrutture, l’a.d. parla dell’importanza del centro sportivo di Torretta: “È stato anche uno degli asset che hanno convinto il City Football Group a comprare il Palermo. Il fatto che il presidente Mirri avesse individuato e acquisito un’area per realizzare il centro sportivo è stata una leva molto significativa per il City Football Group, poi dopo il sì definitivo il CFG ha messo i soldi per arrivare a realizzare questo meraviglioso centro sportivo che in 125 anni di storia non era stato mai realizzato”.

“Dedicato oggi principalmente alle attività della prima squadra, ma è stata già acquisita un’area adiacente. È stato costruito in 14 mesi senza nessun intoppo. Oggi i nostri calciatori arrivano alla mattina e vanno via a metà pomeriggio e ci sono oltre 50 persone che ci lavorano tra fisioterapisti, medici, custodi, magazzinieri, staff tecnico, manutentori. Nella club house mangiano e possono riposarsi. Quindi c’è tutto quello di cui c’è bisogno per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili“.

LEGGI ANCHE

GARDINI: “L’AUTONOMIA DAL CITY GROUP È AL 100%”

GARDINI: “SONO STATI FATTI DEGLI ERRORI”

PALERMO – BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI