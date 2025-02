Gardini: “Sono stati fatti degli errori, ma abbiamo la capacità per raggiungere la Serie A”

Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del Palermo, è stato intervistato da Marco Bellinazzo per Radio Serie A e ha parlato delle difficoltà incontrate nel percorso che ha come obiettivo il ritorno dei rosanero nel massimo campionato italiano.

“Palermo e la Serie A: un obiettivo per proprietà e tifosi”

“Il focus della piazza è la Serie A ed è un focus che collima perfettamente con i desideri della proprietà. Un Palermo in Serie A ha un valore che in Serie B non ha. Tutti gli sforzi saranno fatti oggi, domani, dopodomani per raggiungere nel minor tempo possibile questo obiettivo. Ovviamente i risultati della squadra oggi sono sotto le aspettative, ne siamo tutti consapevoli, però abbiamo la determinazione e riteniamo di avere la competenza e la capacità per raggiungere questo obiettivo. Un viaggio dove sono stati fatti degli errori ma chi lavora e chi lavora tanto può sbagliare tanto. Noi dobbiamo ridurre questa possibilità di sbagliare”.

“Un progetto ambizioso basato su infrastrutture e risorse umane”

Gardini parla di come si vuole arrivare in Serie A: “La piazza ha valori e potenzialità al di fuori del normale di cui neanche si rende conto. E provare a fare un calcio diverso, non legato al palo che puoi colpire durante una partita. Noi siamo arrivati nel 2022 dopo un lavoro straordinario fatto dal presidente Mirri che arrivò a portare la squadra in Serie B in tre anni. È stato un risultato meraviglioso, ma quando siamo arrivati c’erano cinque dipendenti. Oggi siamo 50, abbiamo costruito un centro sportivo, facendo tutta una serie di attività che non vogliamo assolutamente decantare perché non è questo il luogo e il modo, ma abbiamo provato a fare un calcio diverso con al centro le infrastrutture. Un calcio di risorse umane”.





“Capisco le critiche, ma il Palermo arriverà in Serie A”

E sulle critiche ricevute dai tifosi, dice: “Noi siamo consapevoli di quelle che sono le richieste, siamo consapevoli che oggi siamo in difficoltà dal punto di vista sportivo però siamo altrettanto convinti che noi arriveremo in Serie A. Tutti vogliamo andarci il prima possibile, soprattutto chi ci mette tanti soldi come quelli che ci ha messo il CFG fino ad oggi e ogni anno di Serie B ne deve mettere ancora di più. È un obiettivo che va raggiunto senza ombra di dubbio nel più breve tempo possibile. I tifosi ci sono sempre stati vicini. Ovviamente ci hanno anche criticato aspramente, ma è giusto, fa parte del loro compito”.

