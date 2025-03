Eccellenza, l’allenatore del Vittoria: “Continuiamo a fare bene, non vogliamo rimpianti”

È protagonista nel girone B di Eccellenza e continua ad avere l’obiettivo di scalare la classifica per provare ad ottenere la promozione in Serie D. Ci riferiamo al Vittoria che è guidato da un paio di settimane da Nicolò Terranova, tecnico reduce da stagioni in Serie D e campionati vinti in Eccellenza. Il tecnico ha fatto il punto della situazione in esclusiva a Stadionews.

Hai accettato un paio di settimane fa la chiamata del Vittoria

“Quando ti interpellano società come il Vittoria non puoi guardare la categoria, Vittoria rappresenta una delle migliori realtà del nostro territorio. Un blasone, una città, una dirigenza e una tifoseria che vuole tornare al più presto nel panorama calcistico che conta. Per cui alla chiamata del direttore Cilio non ho avuto nessuna esitazione ad accettare”.





Qual è la prima cosa che hai detto alla squadra?

“Al mio arrivo ho cercato di spiegare ai ragazzi il valore della maglia che indossano, della città e della tifoseria che rappresentano. Ho lavorato molto sulla testa. Tecnicamente e tatticamente abbiamo enormi margini di miglioramento, da una migliore gestione della palla, alla fase difensiva ed alla ricerca della riconquista immediata”.

Siete reduci da un importante successo sul campo del Mazzarrone

“Una partita approcciata dalla squadra nel migliore dei modi, gestita discretamente bene nei momenti cruciali. C’è tanto da migliorare ma l’atteggiamento dei ragazzi è quello giusto. Abbiamo svolto una buona gara nelle due fasi, creando tante situazioni da gol e rischiando praticamente nulla, con il nostro portiere inoperoso. Ricordiamo che il Mazzarrone recentemente aveva fatto benissimo contro le prime della classe, pareggiando contro Avola e Modica e vincendo a domicilio contro il Milazzo”.

Siete terzi a -6 dalla vetta con sei giornate da giocare. È lecito buttargli un occhio?

“Non siamo nelle condizioni di poter pensare oltre alla partita che ci attende la domenica. È chiaro che non vogliamo chiudere il campionato con dei rimorsi. Lavoriamo di partita in partita, alla fine tireremo le somme”.

Domenica ospitate un Gioiosa che potrebbe avere la testa libera da pressioni. Che partita ti aspetti?

“Ogni gara ha insidie e difficoltà diverse. Il Vittoria stimola molto e per tutti gli avversari rappresenta una partita diversa dalle altre. Dobbiamo evitare cali di concentrazione e continuare a nutrire i nostri sogni. Sappiamo di dover incontrare una squadra molto battagliera e caparbia, ma vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata che brucia ancora tanto e regalare la vittoria ai nostri splenditi tifosi”.

