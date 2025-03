Totti: “A gennaio davvero mi ha cercato una squadra in Italia”

Francesco Totti, ex storico giocatore e capitano della Roma, ha confermato la clamorosa indiscrezione: a gennaio davvero una squadra italiana lo ha contattato per tornare in campo. Durante la diretta del programma “Viva el Futbol” – con Adani, Cassano e Ventola – Totti ha anche svelato chi era interessato.

“A gennaio davvero mi ha cercato una squadra in Italia di Serie A – ha ammesso – non scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Quale era la squadra? Dico solo che avrei dovuto vivere vicino a Cassano. Non ho mai pensato di giocare con un’altra squadra, non avrebbe avuto senso. Solo io Maldini abbiamo giocato 25 anni con la stessa squadra. Ma voi pensate che Messi in 25 anni alla Roma con Frau, Cesar Gomez e Pivotto avrebbe vinto tutti quei Palloni d’oro?”.

Il riferimento sembra essere al Genoa, considerato che Cassano vive a Genova dopo la sua esperienza con la Sampdoria. L’ex capitano giallorosso ha poi parlato di una possibilità di tornare alla Roma in futuro: “Adesso penso a divertirmi, poi se un giorno dovesse venire qualcuno a cercarmi valuterò. Se valuterei altre squadre o qualche nazionale? Altre squadre avrei difficoltà, per me c’è solo la Roma. Un ruolo alla Maldini? Vorrei decidere con gli altri, non da solo. Un ruolo importante, per conoscenza del calcio potrei dare un contributo, essere utile”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO DI GENNAIO HA FUNZIONATO