Sassuolo, Grosso: “Tifo sempre per il Palermo, ma vogliamo fare una grande gara”

Lunga e interessante conferenza stampa di Fabio Grosso. L’allenatore del Sassuolo ha parlato alla vigilia della gara col Palermo, che potrebbe essere decisiva per la promozione dei neroverdi in Serie A.

“Sappiamo che c’è una partita difficile, in un ambiente difficile, ma sappiamo anche che tutto questo ce lo siamo meritato. Abbiamo voglia di fare una grande gara, senza pressioni o argomenti ulteriori rispetto alla partita da fare. Il Palermo è una squadra forte e ha le caratteristiche per essere protagonista. I punti di differenza testimoniano quanto di straordinario abbiamo fatto”, afferma.

“Vogliamo fare una grande prestazione, non siamo distratti da altri tipi di discorsi. Sono passati un po’ di anni da quando ho finito di giocare. Ho dei ricordi stupendi di Palermo. Ho conosciuto la loro società, ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto decidere di iniziare a lavorare insieme ma non si è mai concretizzata la cosa. Tifo sempre per loro e spero che possano raggiungere i loro obiettivi“.





“Servirà un grande Sassuolo – continua – . Loro all’andata fecero una grande prova. Gli interpreti saranno diversi, loro hanno integrato la rosa con giocatori importanti in porta, difesa e attacco. Troveremo grande energia e carica, una squadra che sa di avere le potenzialità per fare bene. Ovviamente non avendo fatto un campionato di un certo tipo la loro strada è giocarsi tutto per un piazzamento ai playoff, proveranno a scalare posizioni, ma troveranno di fronte una squadra che vuole fare bene”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

DIONISI: “VENIAMO DA UN PARTITA FATTA BENE, SIAMO CARICHI”