Catania, Toscano: “Abbiamo trovato l’alchimia giusta. Spalata tanta m***a quest’anno”

Il Catania si prepara a sfidare la capolista Avellino. Alla vigilia del match, valido per la 35esima giornata del girone C, é intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli etnei, Domenico Toscano. L’allenatore ha parlato della partita, sottolineando la necessità di continuare il momento positivo e conquistare i tre punti davanti ad un ‘Massimino’ quasi sold-out.

“Siamo pronti per affrontare l’Avellino sotto tutti i punti di vista. Li rispettiamo ma senza paura, con l’esigenza di portare a casa la vittoria. Sappiamo che non è una gara come le altre, un po’ come i derby. I ragazzi hanno avvertito in settimana l’aria che si respira per questo match e sono stati bravi a riportare il pubblico dalla nostra parte. In campo e fuori il Catania ha trovato l’alchimia e sinergia giusta”, afferma.

Toscano ha poi elogiato il suo gruppo, capace di trasformare la stagione in corso. “C’è stato un momento in cui ci siamo guardati negli occhi dicendoci di non potere fare un campionato anonimo, lì si è accesa la prima fiammella. Quest’anno abbiamo spalato tanta m***a, ma oggi la stiamo trasformando in concime tutti insieme”.





I siciliani, che non perdono dal 2 febbraio, cercano il nono risultato utile consecutivo per provare l’assalto al quarto posto occupato momentaneamente dal Crotone. Per gli irpini, invece, serve l’ottava vittoria consecutiva per provare ad allentare la pressione del Cerignola secondo e proseguire la cavalcata verso la Serie B.

