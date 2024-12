ORE 15 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo gioca con la terza maglia (bianca con motivi verdi) e pantaloncini verdi. Sassuolo in maglia neroverdi.

Il Palermo, reduce da due sconfitta di fila, affronta il Sassuolo, primo della classe e lanciato verso la promozione diretta. Una partita che potrebbe essere l’ultima spiaggia per Alessio Dionisi. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

SASSUOLO (4-3-3): 31 Moldovan; 23 Toljan, 26 Odenthal, 80 Muharemovic, 15 Pieragnolo; 42 Thorstvedt, 14 Obiang (C), 11 Boloca; 10 Berardi, 24 Moro, 45 Laurienté.





A disposizione: 12 Satalino, 3 Doig, 8 Ghion, 17 Paz, 20 Lovato, 25 D’Andrea, 28 Antiste, 35 Lipani, 40 Iannoni, 44 Miranda, 77 Pierini, 91 Russo.

Allenatore: Grosso.

PALERMO (3-5-1-1): 1 Desplanches; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 7 Di Mariano, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 26 Verre, 3 Lund; 17 Di Francesco; 21 Le Douaron.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 30 Saric.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta).

AA1: Luciani (Milano).

AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Burlando (Genova).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

Claudio Gomes non sarà disponibile per il match in seguito alla riacutizzazione di un fastidio muscolare accusato ieri in rifinitura.

