Il Savoia è pronto per affrontare la difficile partita contro il Troina e per la trasferta la società non ha badato a spese, facendo viaggiare la squadra in aereo dalla Campania.

La squadra di Parlato, infatti, ha raggiunto Catania con l’aereo per poi allenarsi nei campi del Belpasso. La società ha ringraziato il club catanese per l’accoglienza con un post pubblicato su Facebook.

Ecco il post:

LEGGI ANCHE

FICARRA ANNUNCIA: “SERATA DI BENEFICENZA AL BARBERA”

PERGOLIZZI: “MERCATO? LA SOCIETA’ SA COSA FARE”

LANCINI E LUCERA INAUGURANO CALCIANDO IN RETE / VIDEO