Segre: “Matteo stia attento, lo vado a prendere. Stiamo facendo un gran percorso”

“Son felicissimo. Soprattutto per questa gente, uno spettacolo“. Sono le prime parole di Jacopo Segre dopo la vittoria sul Bari. Il centrocampista è intervenuto dal campo una volta finito il match.

“Un anno importante per me, sto facendo molto bene – spiega nel momento di euforia -. Deve stare attento Matteo, che lo vado a prendere (ride). Oltre ad aver un ottimo rapporto di amicizia è un gran giocatore e un capitano importante per questa squadra”.

Un gol nelle ultime otto. “Fortuna, bravura e costanza – dice a Sky Sport -. A -2 dalla promozione diretta? Stiamo facendo un gran percorso, testa bassa e pedalare. determinazione nel lavoro della settimana. Guardiamo la classifica perché è importante, stiamo facendo un gran percorso”.

LEGGI ANCHE

LA CLASSIFICA DI SERIE B

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA