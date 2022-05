MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Le date erano già note, adesso ci sono anche gli orari. Feralpisalò e Palermo hanno definito con la Lega Pro la programmazione della semifinale playoff di Serie C e stabilito quando si giocheranno le due partite.

Ad annunciare il programma con date e orari è stato il Palermo sui propri canali ufficiali. L’andata (in Lombardia) è in programma mercoledì 25 maggio alle ore 21:00; il ritorno (in Sicilia) è in programma domenica 29 maggio alle ore 20:30. —-> QUI IL TABELLONE

Contro la @feralpisalo giocheremo alle 21:00.

Ritorno a Palermo alle 20:30 🤝 — Palermo F.C. (@Palermofficial) May 22, 2022

