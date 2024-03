Serie A, 28a giornata: il Napoli ospita il Torino al “Maradona”

In scena Napoli e Torino per aprire la 28a giornata del campionato di Serie A. L’Inter vola in trasferta a Bologna, il Milan ospita l’Empoli. La Juve di Allegri, invece, è impegnata nel big match con l’Atalanta. C’è anche Fiorentina – Roma.

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo 2024

Napoli – Torino: ore 20.45

Sabato 9 marzo 2024

Cagliari – Salernitana: ore 15.00

Sassuolo – Frosinone: ore 15.00

Bologna – Inter: ore 18.00

Genoa – Monza: ore 20.45

Domenica 10 marzo 2024

Lecce – Verona: ore 12.30

Milan – Empoli: 15.00

Juventus – Atalanta: ore 18.00

Fiorentina – Roma: ore 20.45

Lunedì 11 marzo 2024

Lazio – Udinese: ore 20.45