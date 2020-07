La 31a giornata di Serie A potrebbe essere decisiva allo stesso tempo per la lotta scudetto e per quella legata alla retrocessione: si apre con Lecce – Lazio, due squadre che per motivi opposti hanno necessità dei tre punti. Va in scena il big match tra Milan e Juventus, chiude Verona – Inter.

Martedì 7 luglio







Lecce – Lazio: ore 19.30

Milan – Juventus: ore 21.45

Mercoledì 8 luglio

Fiorentina – Cagliari: ore 19.30

Genoa – Napoli: ore 19.30

Atalanta – Sampdoria: ore 21.45

Bologna – Sassuolo: ore 21.45

Roma – Parma: ore 21.45

Torino – Brescia: ore 21.45

Giovedì 9 luglio

Spal – Udinese: ore 19.30

Verona – Inter: ore 21.45