Serie A, anticipi e posticipi delle prime giornate del campionato 2025/26 ​​

La Lega Serie A ha definito date, orari e programmazione televisiva delle prime tre giornate del campionato 2025/26.

1a GIORNATA

23/08/2025 Sabato 18.30 Genoa-Lecce DAZN

23/08/2025 Sabato 18.30 Sassuolo-Napoli DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 Milan-Cremonese DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 Roma-Bologna DAZN/SKY

24/08/2025 Domenica 18.30 Cagliari-Fiorentina DAZN

24/08/2025 Domenica 18.30 Como-Lazio DAZN/SKY

24/08/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Pisa DAZN

24/08/2025 Domenica 20.45 Juventus-Parma DAZN

25/08/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Verona DAZN

25/08/2025 Lunedì 20.45 Inter-Torino DAZN/SKY

2a GIORNATA

29/08/2025 Venerdì 18.30 Cremonese-Sassuolo DAZN

29/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Milan DAZN/SKY

30/08/2025 Sabato 18.30 Bologna-Como DAZN

30/08/2025 Sabato 18.30 Parma-Atalanta DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 Napoli-Cagliari DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 Pisa-Roma DAZN/SKY

31/08/2025 Domenica 18.30 Genoa-Juventus DAZN

31/08/2025 Domenica 18.30 Torino-Fiorentina DAZN/SKY

31/08/2025 Domenica 20.45 Inter-Udinese DAZN

31/08/2025 Domenica 20.45 Lazio-Verona DAZN





3a GIORNATA

13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN

13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter DAZN

13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN

14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN

15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN

15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY

Ecco quando si gioca! Dopo la presentazione del calendario, ora con anticipi, posticipi e programmazione televisiva, può cominciare ufficialmente il conto alla rovescia verso l’inizio della prossima Serie A Enilive.

Come da tradizione saranno i Campioni d’Italia del Napoli ad aprire il campionato: si comincia con Sassuolo-Napoli, sabato 23 agosto alle 18.30, in contemporanea a Genoa-Lecce. Poi alle 20.45 Tocca al Milan, ospitare la Cremonese e alla Roma accogliere il Bologna. Domenica il programma prende il via alle 18.30 con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio, per proseguire alle 20.45 con Atalanta-Pisa e Juventus-Parma.

Due i posticipi del lunedì: Udinese-Verona giocano alle 18.30, mentre Inter e Torino chiudono la prima giornata di Serie A Enilive 2025/26 alle 20.45 a San Siro. Si torna in campo la settimana successiva, ma questa volta si gioca anche di venerdì. Il 29 agosto alle 18.30 è in programma la sfida tra neopromosse Cremonese-Sassuolo, seguita alle 20.45 da Lecce-Milan. Il giorno successivo Bologna-Como e Parma-Atalanta scendono in campo alle 18.30, mentre qualche ora dopo, sabato sera tocca a Napoli-Cagliari e Pisa-Roma.

Domenica alle 18.30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina anticipano di qualche ora Inter-Udinese e Lazio-Verona che chiudono il turno prima della prima sosta per gli impegni delle Nazionali, con l’Italia di Gattuso impegnata prima con l’Estonia il 5 settembre a Bergamo e poi contro Israele l’8 Debrecen in Ungheria. Juventus-Inter è già super big match nella terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00. Alle 15.00, invece Cagliari-Parma apre il turno di campionato, mentre Fiorentina-Napoli si gioca alle 20.45.

Il primo match programmato all’ora di pranzo, domenica, è Roma-Torino, seguito da Atalanta-Lecce (ma nel caso l’Atalanta dovesse giocare in Champions martedì 16 settembre, la partita si giocherà sabato 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15.00) e Pisa-Udinese alle 15.00. Alle 18.00 c’è Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Milan-Bologna. Il turno di campionato si conclude lunedì: alle 18.30 Il Verona ospita la Cremonese, mentre qualche ora dopo scendono in campo Como e Genoa.