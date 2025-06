Roma, dopo Gasperini c'è anche il ds: arriva Frederic Massara / UFFICIALE ​​

La Roma completa il quadro dirigenziale tecnico: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Massara ha lavorato al Milan in coppia con Maldini riuscendo a vincere uno Scudetto. “Raggiunge” Gasperini e Ranieri andando a comporre il trio che guiderà la squadra capitolina.

IL COMUNICATO

L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club.

Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica.

Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso.