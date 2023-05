MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giornata decisiva per la lotta Champions: ci sono ben tre scontri diretti che vedono coinvolte tutte e sei le squadre in lotta. Il Milan ospita la Lazio, l’Inter gioca in casa della Roma, mentre la Juventus va a Bergamo contro l’Atalanta. Nel mentre il Napoli festeggia lo scudetto in casa contro la Fiorentina.

IL PROGRAMMA

Sabato 6 maggio

Milan – Lazio: ore 15

Roma – Inter: ore 18

Cremonese – Spezia: ore 20.45

Domenica 7 maggio

Atalanta – Juventus: ore 12.30

Torino – Monza: ore 15

Napoli – Fiorentina: ore 18

Lecce – Verona: ore 20.45

Lunedì 8 maggio

Empoli – Salernitana: ore 18.30

Udinese – Sampdoria: ore 18.30

Sassuolo – Bologna: ore 20.45

