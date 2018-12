Una grande Atalanta ferma la Juventus, ma il Napoli non ne approfitta. A San Siro vince l’Inter e la vittoria arriva al 91′ grazie a un gol di Lautaro Martinez, in un finale pieno di polemiche con il Napoli che chiude in nove (espulsioni di Koulibaly e Maksimovic). Il tutto dopo che i bianconeri erano stati fermati sul pari a Bergamo, dopo una partita intensissima e piena di emozioni. Decisivo l’ingresso di Cristiano Ronaldo per il pareggio dei bianconeri, nonostante l’espulsione di Bentancur.

Lazio e Samp vincono in zona Europa (blucerchiati al quinto posto), il Parma espugna Firenze. Bella vittoria del Cagliari contro il Genoa. Torna alla vittoria la Roma, che contro il Sassuolo vince 3-1 e si riporta a -2 dal quinto posto; tris del Torino contro l’Empoli.

Mercoledì 26 Dicembre

Frosinone – Milan: FINALE 0 – 0

Atalanta – Juventus: FINALE 2 – 2 Marcatori: 2′ p.t. autogol Djimsiti (J); 24′ p.t. Zapata (A); 11′ s.t. Zapata (A); 33′ s.t. Cristiano Ronaldo (J); all’8 s.t. espulso Bentancur (J)



Bologna – Lazio: FINALE 0 – 2 Marcatori: 30′ p.t. Luiz Felipe (L); 45′ s.t. Lulic (L)



Cagliari – Genoa: FINALE 1 – 0 Marcatori: 48′ p.t. Farias (C)



Fiorentina – Parma: FINALE 0 – 1 Marcatori: 47′ p.t. Inglese (P); al 20′ s.t. espulso Vitor Hugo (F)



Sampdoria – Chievo: FINALE 2 – 0 Marcatori: 2′ s.t. Quagliarella (S); 14′ s.t. Ramirez (S)



Roma – Sassuolo: FINALE 3 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Perotti (R) su rigore, 23′ p.t. Schick (R) 14′ s.t. Zaniolo (R), 46′ s.t. Babacar (S)

Spal – Udinese: FINALE 0 – 0

Torino – Empoli: FINALE 3 – 0 Marcatori: 44′ p.t. N’koluou (T), 4′ s.t. De Silvestri (T), 30′ s.t. Falque (T)

Inter – Napoli: FINALE 1 – 0. Marcatori: 47′ s.t. Lautaro Martinez (I). Al 36′ s.t. espulso Koulibaly (N), al 50′ s.t. espulso Maksimovic (N)