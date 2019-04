La 34a giornata di Serie A si apre con un match fondamentale in zona salvezza tra Bologna ed Empoli. In serata c’è il derby d’Italia, Inter – Juventus. In programma ci sono due scontri in zona Europa: Sampdoria – Lazio e Torino – Milan. Atalanta e Fiorentina, che in settimana hanno disputato la semifinale di Coppa Italia, giocano lunedì.

Tutte le partite:

Sabato 27 aprile

Bologna – Empoli: ore 15.00

Roma – Cagliari: ore 18.00

Inter – Juventus: 20.30

Domenica 28 aprile

Frosinone – Napoli: ore 12.30

Chievo – Parma: ore 15.00

Spal – Genoa: ore 15.00

Sampdoria – Lazio: ore 18.00

Torino – Milan: ore 20.30

Lunedì 29 aprile

Atalanta – Udinese: ore 19.00

Fiorentina – Sassuolo: ore 21.00

LEGGI ANCHE

JUVENTUS, INCOGNITA DOUGLAS COSTA: CONFERMA O PARTENZA?