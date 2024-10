Serie B, 10a giornata: si parte da Spezia-Bari, domani il Palermo per “riprendersi” il Barbera

Tocca allo Spezia secondo che ospita il Bari inaugurare la decima giornata del campionato di Serie VB. Domani la maggior parte dei match col Palermo che sfida la Reggiana al “Barbera” per trovare i primi tre punti in casa. In campo anche Sassuolo e Cremonese contro, rispettivamente, Modena e Salernitana. Domenica il Pisa capolista in trasferta a Frosinone.

IL PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre 2024

Spezia – Bari: ore 20.30

Sabato 26 ottobre 2024

Cesena – Brescia: ore 15.00

Cosenza – Juve Stabia: ore 15.00

Cremonese – Salernitana: ore 15.00

Palermo – Reggiana: ore 15.00

Carrarese – Cittadella: ore 17.15

Sassuolo – Modena: ore 17.15

Domenica 27 ottobre 2024

Catanzaro – Sudtirol: ore 15.00

Frosinone – Pisa: ore 15.00

Sampdoria – Mantova: ore 15.00