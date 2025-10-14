Serie B, cambia la prima panchina: l'Empoli esonera Pagliuca / UFFICIALE ​​

Cambia la prima panchina in Serie B. Ora è ufficiale: l’Empoli ha esonerato Guido Pagliuca. Tutto pronto, quindi, per il ritorno di Alessio Dionisi.

La decisione di esonerare Pagliuca è arrivata direttamente dal presidente Fabrizio Corsi, dopo giorni di riflessione. Nonostante la recente vittoria a Bolzano, il progetto tecnico sembrava ormai privo di slancio: la squadra mostrava solidità a tratti, ma senza quella struttura tattica e continuità richieste dalla società. Le troppe occasioni concesse agli avversari, i finali in sofferenza e la costante sensazione di fragilità hanno convinto la dirigenza a intervenire per evitare che la stagione prendesse una direzione pericolosa.

Il pesante 4-0 incassato a Pescara è stato il punto di svolta: una mezz’ora finale disastrosa che ha trasformato i dubbi in certezze. Da allora, i pareggi casalinghi contro Carrarese e Monza — con l’espulsione dello stesso Pagliuca che non è passata inosservata — hanno solo confermato le difficoltà difensive e la mancanza di equilibrio. Il tecnico ha guidato la squadra negli allenamenti fino a sabato, ma il suo destino era ormai segnato.







La nota dell’Empoli

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive.

